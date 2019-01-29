Более 10 тысяч человек погибли в результате стихийных бедствий в 2018 году

В мире в 2018 году из-за природных катаклизмов погибли 10.733 и пострадали 61,7 миллиона человек. Об этом сообщает Центр исследований по эпидемиологии стихийных бедствий (CRED) на основе результатов анализа 281 стихийного бедствия.

«В 2018 году стихийные бедствия были зафиксированы во всех регионах мира. Если мы хотим сократить ущерб от природных катаклизмов, то должны знать, как управлять рисками стихийных бедствий», — сказал представитель CRED Мами Мицутори, слова которого приводятся в сообщении.

Наибольший ущерб в прошлом году стихийные бедствия нанесли Индии, Филиппинам и Китаю.

Наибольшее число человеческих жертв в результате природных катаклизмов было зафиксировано в Индонезии (4.535), Индии (1.388) и Гватемале (427).

Землетрясение и цунами в Индонезии стало стихийным бедствием, унесшим большего всего жизней в 2018 году — 3,4 тысячи. Три из четырех самых смертоносных бедствий прошлого года произошли в Индонезии.