Президент Украины Порошенко выдвинул свою кандидатуру на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул во вторник свою кандидатуру для участия в президентских выборах, запланированных на 31 марта.
«Я принял решение быть кандидатом еще раз», — заявил он во вторник на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Международном выставочном центре в Киеве.
«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины», — сказал Порошенко.
«Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства».
На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец.
Порошенко также заявил, что Украина в 2024 году подаст заявление о вступлении в Евросоюз.
Касаясь темы России, он выразил мнение, что стране необходим «холодный мир» со своим восточным соседом.
«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — сказал он.
По его словам, «тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего».
При этом он заявил, что Киев продолжит линию «по возобновлению территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем», указав, что гарантировать мир может только боеспособная армия.