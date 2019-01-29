Президент Украины Порошенко выдвинул свою кандидатуру на второй срок

Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул во вторник свою кандидатуру для участия в президентских выборах, запланированных на 31 марта.

«Я принял решение быть кандидатом еще раз», — заявил он во вторник на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Международном выставочном центре в Киеве.

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины», — сказал Порошенко.

«Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства».

На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец.

Порошенко также заявил, что Украина в 2024 году подаст заявление о вступлении в Евросоюз.

Касаясь темы России, он выразил мнение, что стране необходим «холодный мир» со своим восточным соседом.

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — сказал он.

По его словам, «тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего».

При этом он заявил, что Киев продолжит линию «по возобновлению территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем», указав, что гарантировать мир может только боеспособная армия.