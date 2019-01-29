Турция и Украина поднялись в рейтинге восприятия коррупции

Турция и Украина улучшили свои позиции в индексе восприятия коррупции Transparency International. Об этом свидетельствуют данные рейтинга за 2018 год, опубликованного этой международной неправительственной организацией.

Турция набрала 41 балл, что на одну единицу больше, чем в прошлом году, и заняла 78-е место из 180, поднявшись на три ступеньки.

Украина с результатом в 32 балла заняла 120-е место. Таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест по сравнению с 2017 годом.

Россия оказалась на 138-м месте из 180, набрав 28 баллов из 100. На протяжении последних трех лет Россия получала 29 баллов, а в 2018 году потеряла лишь один балл и опустилась на три позиции. Одинаковые с Россией показатели зарегистрированы у Папуа-Новая Гвинеи, Ливана, Ирана, Гвинеи и Мексики.

Кроме того, нынешнее правительство Соединенные Штаты показали наихудшие результаты в индексе за последние семь лет. Согласно документу, США «впервые за последние семь лет не смогли попасть в первую двадцатку, набрав 71 балл, что на четыре единицы меньше, чем в прошлом году». В свою очередь Великобритания потеряла сразу три позиции и оказалась на 11-м месте, что, по мнению экспертов, является ударом по репутации правительства, которое обещало принять самые жесткие меры против преступлений в сфере коррупции.

Рейтинг возглавила Дания (88 баллов), которая сумела опередить Новую Зеландию (87 баллов), несмотря на громкий скандал вокруг отделения Danske Banke в Эстонии в связи с отмыванием почти 200 миллиардов евро. Тройку лидеров замкнули сразу несколько стран: Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур, набрав по 85 баллов. Наихудшие показатели отмечены у ряда стран Ближнего Востока и Африки, включая Сомали (10 баллов), Сирию и Южный Судан (по 13 баллов). Значительное падение в рейтинге отмечено у Азербайджана, который потерял сразу шесть баллов и занял 152-е место.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) представляет собой составной показатель, иллюстрирующий уровень коррупции в государственном секторе различных стран. Начиная с 1995 года, каждый год он составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями в разных частях мира. Все государства получают определенное количество баллов по шкале от 0 до 100, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.