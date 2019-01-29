Узбекистан и ЕС обсудят соглашение о расширенном партнерстве

Делегация из Европейского союза прибудет в Узбекистан 4 февраля, чтобы провести переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с республикой. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

«28 января посол Узбекистана при Евросоюзе Дильер Хакимов провел встречу с делегацией Европейского союза, которая будет находиться в Узбекистане 4-7 февраля для проведения переговоров по проекту СРПС между Республикой Узбекистан и ЕС», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, делегацию возглавит заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девин.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом затрагивает, в частности, сферы правосудия, реформ, верховенства закона, миграции, торговли, и призвано заменить действующее с 1 июля 1999 года соглашение о партнерстве между Узбекистаном и ЕС, а также членами союза.