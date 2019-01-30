Афганистан и Таджикистан опровергают утверждения России о террористах ДАЕШ

Таджикистан и Афганистан опровергли утверждения министерства внутренних дел России о переброске боевиков террористической организации ДЕАШ на границу двух стран.

В Управлении погранвойск (ГКНБ) Таджикистана сообщили, что скопления террористов у таджикско-афганской границы нет.

«Непосредственно вдоль участка таджикско-афганской границы членов запрещенной в Таджикистане террористической организации ДЕАШ не зафиксировано. На границе достаточно средств и сил погранвойск, в связи с обострением ситуации. Нет необходимости выдвигать дополнительные войска и технику. На второй линии находится подразделение Министерства обороны Таджикистана», — сказал пресс-секретарь погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улушходжаев.

Афганские источники также не подтверждают сведения о переброске боевиков на север страны.

Ранее замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что боевиков ДЕАШ неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России.