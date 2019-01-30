Венесуэльцы гадают, зачем российский Boeing прилетел в Каракас

Прибытие таинственного российского пассажирского самолета в Каракас вызвало в социальных сетях бурю предположений и слухов о его миссии на фоне обещания Кремля поддержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро против попыток США убрать его с поста.

Самолет Boeing 777, вмещающий около 300 пассажиров и принадлежащий российской авиакомпании Nordwind Airlines, был припаркован в частном уголке аэропорта Каракаса после прямого рейса из Москвы, согласно данным по отслеживанию рейсов.

В декабре 2018 года Nordwind дважды выполнял чартерные рейсы в Каракас из Москвы.

По информации «Новой газеты», на борту самолета, вылетевшего из «Внуково» в Каракас, пассажиров не было.

Венесуэльские социальные сети были полны теорий — самые популярные утверждали, что Boeing привез наемников, которые будут сопровождать Мадуро в случае побега из страны, или что он прилетел для вывоза золота. Ни одна из этих теорий не была основана на убедительных доказательствах.

Во вторник в верифицированном Twitter-аккаунте Национальной Ассамблеи Венесуэлы появилась запись, сделанная от имени депутата Хосе Герра, который сообщил о получении информации от чиновников Центрального банка Венесуэлы о якобы прибывшем из Москвы самолете, который собирается вывезти из страны 20 тонн золота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения депутата.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что сотрудники частных военных компаний, выполняющие секретные миссии для России, прилетели в Венесуэлу, чтобы усилить безопасность Мадуро во время массовых протестов оппозиции.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств. Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Турция, Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и Сальвадор, а генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.