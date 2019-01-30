МИД Армении и Азербайджана работают над возобновлением переговоров по Карабаху — Пашинян

Вопрос о возобновлении переговорного процесса для урегулирования нагорнокарабахского конфликта находится в повестке дня министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил в среду журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вопрос возобновления переговоров находится в повестке дня главы МИД Армении и Азербайджана. Наши министры работают в этом направлении и вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ представят нам свои рекомендации», — сказал Пашинян.

Ранее он неоднократно отмечал, что встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым носят неформальный характер и не означают возобновление переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией.