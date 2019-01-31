ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро за депортацию 1.500 грузин

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба, нанесенного сотням грузинских граждан.

Решение принято Большой палатой ЕСПЧ, рассмотревшей дело о депортации 1,5 тысячи граждан Грузии из России в 2006 году.

«Суд постановил шестнадцатью голосами против одного, что Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного группе из не менее 1,5 тысячи граждан Грузии», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Там подчеркивается, что по 2 тысячи евро должны получить грузинские граждане, в отношении которых суд усмотрел нарушение статьи 4 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) (запрещение коллективной высылки иностранцев), также от 10 до 15 тысяч присуждено тем из них, в отношении которых суд установил нарушение параграфа 1 статьи 5 ЕКПЧ (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).

3 июля 2014 года большая палата ЕСПЧ огласила постановление по межгосударственной жалобе Грузии против России в связи с осуществленными с конца сентября 2006 года по январь 2007 года административными выдворениями и депортацией из РФ грузинских граждан. Суд признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека, но не определил сумму денежной компенсации.

В июле 2015 Грузия обратилась в ЕСПЧ с целью взыскать с России 70 миллионов 320 тысяч евро «для возмещения морального ущерба».