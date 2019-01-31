Зеленский вышел в лидеры президентского рейтинга в Украине — опрос

Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг в Украине, на втором месте расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные январского опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

«Лидерами президентского рейтинга являются Владимир Зеленский, которого поддерживают 19 процентов тех, кто определился и намерен голосовать, а также Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,2 процента таких респондентов», — сказано в сообщении на сайте организации.

За действующего президента страны Петра Порошенко готовы отдать голоса 15,1 процента избирателей, за лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко 10 процентов, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко 8,5 процента.

Отмечается, что Зеленский имеет наибольший потенциал электорального роста.

«Зеленский имеет электоральные показатели относительно выше среди избирателей юга и востока страны, в Киеве делит первенство с Порошенко, а на Донбассе — с Бойко. Тимошенко лидирует в центре и на севере, на западе делит лидерство с действующим главой государства», — отмечает группа «Рейтинг».

Между тем, 23 процента опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко, в победу Порошенко верят 16,3 процента, Зеленского — 10,3 процента. Социологи отмечают, что за последний год значительно возросла мобилизация избирателей. Среди опрошенных 44 процента заявили, что однозначно будут голосовать, еще 35 процентов, что скорее всего будут.

В опросе приняло участие 6 тысяч респондентов в возрасте 18 лет и старше путем личного интервью. Исследование проводилось 16-24 января 2019 года, погрешность результатов не превышает 1,3 процента, отмечается на сайте группы «Рейтинг».