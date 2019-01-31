Холоднее, чем в Антарктиде: аномальные морозы накрыли Средний Запад США

Чрезвычайно холодная погода с арктическими морозами обрушилась на Средний Запад США.

Температура воздуха, которая достигает 50 градусов Цельсия ниже нуля, стала причиной отмены более 2 тысяч и отсрочке примерно такого же количества авиарейсов, а также закрытия магазинов, кафе и школ.





Столбики термометров в Чикаго опустились до минус 30. Температура в третьем по величине американском городе ниже, чем в столице штата Аляска и даже некоторых частях Антарктиды.

Из-за сильных морозов замерзла часть Ниагарского водопада на границе с Канадой.





Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели пятерых человек на Среднем Западе США.

Как сообщается, один мужчина скончался, попав случайно под отвальный снегоочиститель в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс), второй замерз насмерть в гараже в Милуоки (штат Висконсин). Еще два человека — супружеская пара — стали жертвами ДТП в штате Индиана, а 70-летний житель пригорода Детройта (штат Мичиган) поплатился жизнью за то, что вышел на мороз, одетый не по погоде.





По данным Национальной метеорологической службы США, в среду температура воздуха в Миннеаполисе (штат Миннесота) достигает минус 33,3 градуса, а с учетом ветра — минус 47,2 градуса. В Чикаго — минус 30,6 (минус 45,6 градуса с учетом ветра), в Милуоки — минус 28,9 (минус 43,9). Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер во вторник настоятельно рекомендовал во избежание обморожения не находиться на воздухе дольше 10-15 минут.