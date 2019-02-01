США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля», — сказал шеф американской дипломатии.

Союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев, говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией [обязательств по ДРСМД] и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения», — заявил американский лидер.