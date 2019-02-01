США объявили о выходе из ракетного договора с Россией

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля», — сказал шеф американской дипломатии.

Союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев, говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией [обязательств по ДРСМД] и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения», — заявил американский лидер.

Помпео сказал, что если Россия не начнет выполнять свои обязательства, действие соглашения будет прекращено, отметив готовность США к переговорам о контроле над вооружениями с Москвой.

«Россия продолжает отрицать, что упомянутая ракетная система нарушает договор. Нарушение Россией [ДРСМД] подвергает миллионы европейцев и американцев большему риску, нацелено на то, чтобы поставить США в невыгодное положение в военном плане и подрывает шансы на то, чтобы передвинуть развитие наших двусторонних отношений в направлении, которое лучше [нынешнего]», — считает Помпео.

«Наш долг заключается в том, чтобы надлежащим образом ответить, — убежден госсекретарь США. — Когда соглашение нарушается таким вопиющим образом и нашей безопасности столь открыто угрожают, мы должны отвечать».

История вопроса

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.

Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, заявил президент России Владимир Путин.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что Россия изменит свою позицию.

США обвиняют Россию в разработке крылатых ракет, нарушающих ДРСМД. Россия отрицает обвинения.