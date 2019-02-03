Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети Twitter.

«Обращаюсь к руководству Вооруженных сил Венесуэлы, именно сейчас наступило время выступить на стороне народа Венесуэлы. Ваше право и обязанность — защищать конституцию и демократию в Венесуэле», — утверждал он. «США призывают всех военных последовать примеру генерала Янеса и встать на защиту мирных протестующих, поддерживающих демократию», — написал также Болтон на английском и испанском языках, прикрепив видеозапись с обращением генерала ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который ранее признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны

Слова Болтона по сути дублируют заявление Гуайдо, который в субботу на антиправительственном митинге в Каракасе в очередной раз призвал военных перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.

В субботу венесуэльская газета «Насиональ» сообщила, что генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро «диктаторской» и заверил, что 90% личного состава ВС не поддерживают главу государства. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.

Представители ВВС в опубликованном в субботу в Twitter заявлении назвали генерала предателем.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств.