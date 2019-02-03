В Венесуэле пройдут досрочные парламентские выборы

В Венесуэле до конца текущего года пройдут выборы в Национальную Ассамблею (парламент), объявил президент Николас Мадуро на митинге своих сторонников в Каракасе.

«Я верю в законодательный орган страны. Мы проведем свободные парламентские выборы, итоги которых будут пользоваться доверием населения», — сказал глава государства.

Мадуро напомнил о решении своего предшественника Уго Чавеса о проведении референдума в стране.

«Благодаря Чавесу в политической жизни республики произошли коренные изменения. С его именем связана демократизация страны. Он передал власть народу. Сегодняшняя конституция — наследие Чавеса и народа, поддержавшего революцию», — сказал президент Николас Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны вместо Николаса Мадуро.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны и принес присягу. Это произошло в ходе его выступления перед участниками антиправительственного митинга в Каракасе.

В ответ Мадуро заявил о полном разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, а американским дипломатам дал 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу. 20 мая 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные выборы президента.

По итогам голосования Николас Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок. Он вступил в должность главы государства 10 января 2019 года.

«Группа Лимы» (несколько государств Латинской Америки и Канада) заявила, что эти выборы не соответствуют международным стандартам.