В Киеве состоялась литургия по случаю интронизации главы новой украинской церкви

Торжественная литургия по случаю интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания состоялась в воскресенье в киевском Софийском соборе. Как сообщил телеканал «Прямой», на этом мероприятии присутствовали глава государства Петр Порошенко, представители правительства, иностранные делегации. Церковное сообщество было представлено примерно 60 епископами, в том числе иерархами Константинопольского патриархата.

В связи с присутствием первых лиц государства правоохранительные органы приняли повышенные меры безопасности. Перед собором установлено временное металлическое ограждение, по периметру которого дежурят сотрудники правоохранительных органов. По информации телеканала «Громадське», многих журналистов не пропускали на территорию собора, мотивируя это большим количеством гостей.

Символическое возведение Епифания на церковный престол состоялось в день его 40-летия. Планируется, что в понедельник состоится первый собор ПЦУ, на котором среди прочего будут рассматриваться вопросы организационной структуры новой церкви.

Как сообщил в воскресенье представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) в эфире телеканала «Прямой», почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко) не смог принять участие в церемонии из-за плохого самочувствия. «К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находится вне стен больницы, он сейчас находится под постоянным присмотром врачей, но прислал свое письменное приветствие», — сказал он. Ранее стало известно, что прибывший в составе делегации Константинопольского патриархата игумен Афонского монастыря Ватопед Ефрем был срочно госпитализирован в одну из частных киевских клиник из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, монахи большинства монастырей Афона отказались ехать в Киев на интронизацию Епифания. Пока точно неизвестно, принимал ли кто-то из них участие в церемонии.

В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен «объединительный собор», на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.