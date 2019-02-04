Курьер во Франции случайно доставил клиенту золотые слитки и монеты вместо купальника

Житель французского города Ван, заказавший в интернет-магазине купальник для своей супруги, получил с курьером «посылку» с золотыми слитками и монетами начала XX века. Ошибку он обнаружил лишь после того, как принял товар и распрощался с посыльным.

«Я не обратил внимания на коробку, за которую расписался, поскольку ожидал доставку купальника для жены, — сообщил изданию «Уэст Франс» 27-летний Жюльена Шанё. — Коробка весила около 700 грамм, но ее содержимое, как оказалось, стоило около 20 тыс. евро!».

На коробке был адрес получателя, и Шанё решил, что туда и был доставлен ожидаемый им купальник. Рассудив, что обращение к курьерской компании лишь затянет дело, он лично направился по указанному адресу для осуществления обмена, но никого там не застал. Ситуация стремительно приобретала довольно щекотливый характер - вольно или невольно, но получалось, что Шанё присвоил себя ценную посылку. Взвесив все «за» и «против», он предпочел избавиться от нее, сдав в ближайшее отделение полиции.

«Полицейские похвалили меня за то, что я обратился к ним, и зафиксировали содержимое [посылки]», — рассказал он. После этого француз стал дозваниваться до заказчика золота и наконец связался с ним, но личной проблемы не решил — купальника у коллекционера золотых монет не оказалось.

Шанё не посвятил журналистов в детали своих переговоров с курьерской компанией, ограничившись лишь констатацией того, что купальник для супруги он пока так и не получил, но не теряет надежды.