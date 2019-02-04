Потомок выходцев из Османской империи стал президентом Сальвадора

Победу на президентских выборах в Сальвадоре одержал кандидат палестинского происхождения Найип Букеле, сообщает понедельник Высшая избирательная комиссия страны.

Букеле, представляющий оппозиционный правоцентристский «Большой альянс за национальное единство», набрал по итогам голосования 54 процента голосов избирателей.

Кроме экс-руководителя администрации столицы Сальвадора, в президентской гонке принимали участие еще три кандидата.

Его главные оппоненты — Карлос Кальеха от «Республиканского националистического альянса» и бывший министр иностранных дел Сальвадора и кандидат от правящей левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» — получили поддержку 31 процента и 13 процентов избирателей соответственно. Оба кандидата уже признали свое поражение.

За бизнесмена Хосуэ Альварадо от партии «Давайте!» проголосовало менее одного процента избирателей.

Семья Букеле переехала в Латинскую Америку из Иерусалима, Палестины, используя паспорта Османской империи в начале 20-го века. Его отец Армандо Букеле Каттан — известный имам в столице страны Сан-Сальвадоре.

Победа Букеле свидетельствует о том, что две основные политические партии в Сальвадоре, правящие страной на протяжении последних 25 лет, утратили свое влияние.