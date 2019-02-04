Ряд европейских стран признали Гуайдо президентом Венесуэлы

Несколько европейских государств объявили в понедельник о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом южноамериканской страны.

Власти Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Франции и Швеции признали Гуайдо главой Венесуэлы.

Министра иностранных дел Британии Джереми Хант заявил: «[Действующий президент] Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Соединенное Королевство вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы. Будем надеяться, что это позволит нам приблизить момент окончания гуманитарного кризиса [в Венесуэле]».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его правительство признает лидера оппозиции исполняющим обязанности президента страны, который имеет право начать избирательный процесс.

«Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражения своего мнения [на выборах]. Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он осуществил избирательный процесс, — отметил он. — Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период».

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

В поддержку Мадуро высказались Турция, Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и Сальвадор. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.