«Туркменским авиалиниям» запретили полеты в Евросоюз

Европейское агентство авиационной безопасности четвертого февраля внесло в черный список «Туркменские авиалинии» (Türkmenhowayollary) и запретило полеты самолетов авиакомпании в страны ЕС и их транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

Как сообщает сайт МИД Великобритании, туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности.

Какие именно стандарты нарушила авиакомпания, не уточняется.

В связи с приостановлением полетов были отменены рейсы «Туркменских авиалиний» из Амритсара в Бирмингем и Хитроу, а также из Нью-Дели в Хитроу (транзитом через Ашхабад).

По данным газеты Independent, в этой связи могли пострадать до пяти тысяч человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании.

Кроме того, как пишет Independent, были отменены рейсы Ашхабад-Франкфурт и Ашхабад-Париж.

Для урегулирования вопросов МИД Великобритании рекомендует пострадавшим обратиться в представительства «Туркменских авиалиний».