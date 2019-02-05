5 детей погибли в результате пожара в Астане

Пятеро детей погибли в понедельник в результате пожара в Астане, сообщила центральноазиатская новостная служба CA-NEWS со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Как сообщается, пожар возник в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома на улице Шынгыстау в столичном районе Сарыарка в 2:34 по местному времени в ночь с воскресенья на понедельник.

По словам официального представителя КЧС Нурсултана Нурахметова, в ходе тушения пожара были обнаружены трупы пятерых детей – 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения.

Дети были дома одни, так как оба родителя в это время были на работе, добавил он.