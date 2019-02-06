Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

В Брюсселе подписан протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО, посредством которого будет урегулирован многолетний спор с Грецией о названии бывшей югославской республики.

По случаю подписания протокола в штаб-квартире НАТО состоялась торжественная церемония. Подписи под документом поставили глава МИД Республики Северная Македония Никола Димитров и остальные представители 29 стран-участниц альянса. В церемонии также принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек назвал подписание протокола «историческим моментом».

«Мы долго ждали вступления Республики Северная Македонии в семью [НАТО]», — сказал Столтенберг.

В свою очередь, Димитров поблагодарил премьер-министра Республики Северная Македония Зорана Заева и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса за их усилия по решению вопроса о переименовании.

Для вступления Македонии в НАТО протокол должен быть ратифицирован парламентами всех стран-участниц альянса, кроме того, необходимо завершить некоторые формальные процедуры.

В ходе этого процесса Македония будет приглашена на заседания НАТО в качестве страны-гостя.

НАТО направило Македонии приглашение вступить в альянс на саммите в Брюсселе в 2018 году.

17 июня 2018 года Греция и Македония подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Договоренность положила конец многолетнему спору вокруг названия Македонии и устранила препятствия на ее пути в НАТО и Евросоюз.