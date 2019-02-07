Парламент Украины закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО

Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие курс страны в Европейский союз и НАТО. Соответствующий законопроект поддержали в четверг во втором чтении 334 депутата при 300 минимально необходимых.

В соответствии с законопроектом, в преамбуле конституции будет закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». В статье 102 Основного закона изменят полномочия президента, и он станет «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора». Будет также исключен пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными формированиями.

Парламент, согласно документу, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство обеспечивать его реализацию.

Законопроект о поправках в конституцию, предложенный президентом Петром Порошенко, в первом чтении, которое прошло в ноябре, проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226. Этому предшествовало решение Конституционного суда (КС) Украины, который одобрил данный законопроект, признав его соответствующим Основному закону страны.

Ранее альянс определил пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны для Украины на 2019 год. По словам главы представительства НАТО на Украине, директора Офиса связи НАТО Александра Винникова, прежде всего, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности, а также о законе о Службе безопасности Украины и о законе о разведке. Кроме того, по мнению альянса, Киеву стоит реформировать управление государственными тайнами и засекреченной информацией и отрасль оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны. По словам Винникова, в альянсе эти направления считают приоритетными для реформирования в 2019 году в период, который он назвал «переходом от теории к практике во внедрении оборонных реформ».

Партнерство ради мира

Сотрудничество Украины и НАТО началось с 1994 года, когда Киев присоединился к программе «Партнерство ради мира». Тогда для участия в программе украинская сторона предоставила почти 1,3 тысячи военнослужащих, 10 самолетов, шесть вертолетов, два корабля и военизированные подразделения гражданской обороны и два полигона. Первая индивидуальная программа партнерства была принята летом 1995 года.

Украина на протяжении всех лет независимости была партнером НАТО и стремилась к евроатлантической интеграции.