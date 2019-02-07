Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций — МИД

Франция приняла решение отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД Франции.

«Францию и Италию объединяет общая история, у них одна судьба. Вместе они строили Европу и работали во имя мира», — отмечается в коммюнике. В нем также подчеркивается, что «Франция глубоко привязана к этим дружеским отношениям, которые питают сотрудничество во многих областях». «Франко-итальянская дружба как никогда необходима для решения задач, стоящих в XXI веке», — считают в МИД.

При этом, как отмечается в заявлении, «в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений». «Таких прецедентов не было с окончания [Второй мировой] войны. Но одно дело — иметь разногласия, а другое дело — использовать отношения в избирательных целях», — указали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции отмечают, что «последние случаи вмешательства являются дополнительной недопустимой провокацией», которые «нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа». «Кампания в целях европейских выборов не может оправдать отсутствие уважения к каждому народу или его демократии, — указывается в публикации. — Все эти акты создают серьезную ситуацию, которая ставит под вопрос намерения итальянского правительства в отношении его связей с Францией».

«В свете этой беспрецедентной ситуации французское правительство решило отозвать посла Франции в Италии для консультаций, — отмечается в заявлении. — Франция призывает Италию действовать в целях возвращения отношений дружбы и взаимного уважения в соответствии с историей и нашей общей судьбой».

«Желтые жилеты» и поддержка Ди Майо

Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения «желтые жилеты». Ранее Ди Майо уже публично высказывал поддержку «желтым жилетам», которым, в частности, предлагал воспользоваться коммуникационной онлайн-платформой своей партии. Известно, что «Движение «5 звезд» готовится к избирательной кампании на выборах в Европарламент. Пока официально о возможном альянсе с французскими «желтыми жилетами» не говорилось.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. 2 февраля «желтые жилеты» провели двенадцатую по счету субботу протестов. Манифестации в тот день состоялись также в Бордо, Лилле, Тулузе, Страсбурге и других городах.