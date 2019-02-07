Хашкаджи стал жертвой предумышленного убийства: спецдокладчик ООН

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар пришла к выводу, что саудовский журналист Джамаль Хашкаджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в четверг в Женеве, по итогам ее визита в Турцию с целью расследования.

«Свидетельства, собранные во время моей миссии в Турцию, прежде всего показывают, что господин Хашкаджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, спланированного и осуществленного официальными лицами государства Саудовская Аравия», - констатировала спецдокладчик.

Обстоятельства убийства Джамаля Хашкаджи, отметила она, «требуют срочного внимания международного сообщества, включая ООН». По ее словам, было нарушено как международное право, так и ключевые правила международных отношений, включая требование о законном использовании дипломатических миссий. «Гарантии иммунитета никогда не предназначались для того, чтобы облегчить совершение преступления и вывести тех, кто его совершил, из-под уголовной ответственности или скрыть нарушение права на жизнь, — подчеркнула эксперт. — Обстоятельства убийства и реакцию представителей государства после него можно расценить как «иммунитет ради безнаказанности».

Спецдокладчик поблагодарила правительство Турции за поддержку, оказанную во время визита, в ходе которого она встретилась с министрами иностранных дел и юстиции, шефом разведслужбы и прокурором Стамбула. Каламар сообщила, что в предстоящие недели изучит собранные свидетельства. Она призвала поделиться с ней информацией, в том числе данными разведки, «всех, кто располагает сведениями о том, что произошло накануне и после убийства Хашкаджи».

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.