В Ташкенте прошли переговоры по расширенному партнерству Узбекистана и Евросоюза

Первый раунд переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве Узбекистана и ЕС прошел в Ташкенте, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«4-7 февраля 2019 года в Ташкенте прошел первый раунд переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским союзом (СРПС)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров стороны пришли к пониманию структуры проекта соглашения и конструктивно обсудили все его разделы.

По данным пресс-службы, достигнута договоренность, что переговоры экспертов по торговому разделу соглашения с участием представителей профильных министерств правительства республики продолжатся до конца недели.

Делегации на переговорах возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дильшод Ахатов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девин. По взаимной договоренности второй раунд переговоров по СРПС пройдет в Брюсселе.

Сообщается также, что в рамках пребывания европейской делегации в Ташкенте прошли консультации по подготовке заявки Узбекистана на получение статуса «Генеральной системы преференций плюс» («ГСП+»).