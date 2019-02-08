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10 погибли в результате пожара на базе футбольного клуба «Фламенго» в Бразилии

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: Reuters

По меньшей мере 10 человек погибли в пятницу рано утром в результате пожара на тренировочной базе бразильского футбольного клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, еще три человека получили ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии.

Когда на спортбазе начался пожар, в ее помещении ночевала группа юных футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Пока нет данных о том, есть ли погибшие или пострадавшие среди них.

Власти выясняют, что стало причиной возгорания.

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