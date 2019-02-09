Второй саммит США - Северная Корея пройдет в Ханое 27-28 февраля — Трамп

Вторая встреча лидеров Северной Кореи и США пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с [лидером Северной Кореи] Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля», — написал Трамп.

Хозяин Белого дома заявил, что «с нетерпением ждет встречи с председателем [Госсовета Северной Кореи] Ким [Чен Ыном] и продвижения дела мира».

Спецпредставитель США по Северное Корее Стивен Бигэн с делегацией из около 20 сотрудников американского внешнеполитического ведомства находился 6-8 февраля в Пхеньяне. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось. Как отметили в Госдепартаменте, спецпредставители США и Северной Кореи обсуждали детали проведения предстоящего саммита лидеров двух стран во Вьетнаме, а также «обязательства по полной денуклеаризации [республики], преобразование отношений США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове».

Кроме того, эмиссары договорились вновь встретиться перед вторым саммитом Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государства приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.