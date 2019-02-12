Президент Филиппин высказал желание переименовать страну

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил намерение изменить название страны, чтобы ослабить ее связь с колониальным наследием.

Как сообщается, новым именем для Филиппин может стать «Республика Махарлика».

Накануне Дутерте, выступая с речью в провинции Магинданао, раскритиковал влияние Испании на культуру своей родины.

«Название нашей страны придумал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Но когда-нибудь мы это исправим», — выразил надежду президент.

Дутерте также поддержал идею филиппинского диктатора Маркоса, который рекомендовал переименовать страну в «Республику Махарлика» во время своего правления в прошлом столетии.

«Маркос был прав, потому что «махарлика» это малайское [родственное нам] слово», — объяснил глава Филиппин.

В современном филиппинском языке термин «махарлика» означает «королевская знать». В XX веке он активно использовался режимом Маркоса для обозначения традиционной культуры Филиппин.