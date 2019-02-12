Этнические казахи «исчезают» в воспитательных лагерях в Китае

Связь с этническими казахами, помещенными китайскими властями в «воспитательные лагеря» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, обрывается, передает ВВС.

Родственники китайских граждан, «исчезающих» в лагерях в Китая, собрались в Алматы для согласования обращения в адрес правительства Казахстана с просьбой способствовать возвращению этнических казахов в свои дома.

Дочь имама одной из мечетей в Тачине Кудайбергена Серика — Айбота рассказала, что ее отец был задержан в феврале 2018 года и отправлен в один из «воспитательных лагерей». С тех пор Айбота не получала информации о судьбе отца.

«Не знаю почему задержали моего отца, он не нарушал никаких законов в Китае. Его даже не судили», — сказала Айбота.

В свою очередь Нурбулат Турсунжан рассказал, что переехал в Алматы в 2016 году, но другие члены его семьи не смогли покинуть территорию Китая, так как местные власти отобрали у них паспорта.

В своем обращении к казахскому правительству другой казах из КНР Бекмурат Нусупкан отметил, что боится связываться по телефону со своими родственниками в Китае.

«Мой тесть приехал навестить меня в феврале 2018 года. Отсюда он позвонил своему сыну в Китай. Спустя некоторое время сына — Баужхана задержали и отправили в один из лагерей», — сказал Бекмурат.

Орынбек Коксыбек рассказал, что находился в «воспитательном лагере» несколько месяцев.

«Это напоминало ад. Мне связали ноги и руки и бросили в яму. Когда я попытался посмотреть наверх, меня облили водой. Дальше я ничего не помню. Не помню, сколько я пробыл в этой яме. Помню только, что была зима и было очень холодно. Они назвали меня врагом народа, что у меня двойное гражданство и долги перед государством. Это все было клеветой», — сказал Орынбек.

«Спустя неделю меня отправили в другой лагерь и заставили учить китайский язык. Мне сказали, что если я выучили три тысячи слов, меня отпустят», — добавил он.

По словам Орынбека, в Китае эти лагеря называют «воспитательными».

«Но почему нас связывают? Они задерживают казахов потому, что они являются мусульманами. Они пытаются ассимилировать нас, превратить казахов в китайцев», — заявил Орынбек.

Ранее Human Rights Watch распространила доклад, согласно которому за последние два года в власти Китая арестовали множество невинных граждан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Без всякого суда и следствия их отправляли в «воспитательные лагеря».

Конгресс США рассматривает законопроект, подразумевающий санкции против Китая в связи с нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.