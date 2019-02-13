Страны ЕС призвали Россию прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины

Восемь стран Европейского союза призвали Россию прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Постпреды Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии сделали соответствующее заявление перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

Авторы заявления выразили обеспокоенность ситуацией, в которой оказались 3,5 миллиона человек на востоке Украины, нуждающиеся в защите и гуманитарной помощи.

Длящийся пять лет конфликт нанесет еще больший ущерб гражданскому населению востока Украины, говорится в заявлении.