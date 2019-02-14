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Не менее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Македонии

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AFP

По меньше мере 13 человек погибли в среду в Республике Северная Македония в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Венко Филипче.

Как сообщает болгарское агентство «Фокус», тридцать человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, авария произошла около 19:00 мск, когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье. Причины происшествия выясняются.

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