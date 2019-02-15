Досрочные всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля — премьер

Председатель правительства Испании Педро Санчес решил назначить досрочные всеобщие выборы на 28 апреля текущего года. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в пятницу после экстренного заседания Совета министров страны.

«Я предложил роспуск палат [парламента] и созыв всеобщих выборов на 28 апреля», - сказал премьер. Он принял данное решение после того, как Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не поддержал предложенный правительством проект госбюджета на текущий год. В этой связи Санчес обвинил оппозиционную Народную партию (НП) в отсутствии лояльности по отношению к кабмину. «Мы должны были представить наш бюджет, мы это сделали, но, к сожалению, он не прошел», — заключил глава кабмина.

По его словам, речь шла о проекте «бюджета, благоприятном для испанцев и для всех» автономных сообществ королевства. «Стремление правительства всегда оставалось одним и тем же, — подчеркнул премьер. — В рамках конституции и законности мы были готовы говорить, вести диалог, искать решения». Подводя итоги своей работы во главе правительства, Санчес напомнил, что «были одобрены 13 законов и более 25 декретов».

«Существуют парламентские поражения, которые являются социальными победами, подданные видели дорожную карту правительства», — добавил премьер. «Правительство должно выполнять свою задачу, — подчеркнул глава кабмина. — Нельзя двигаться вперед, потому что оппозиция решила это заблокировать». «Правые [политические силы] защищают идею такой Испании, в которую не вписываются многие, а только они», — сказал премьер.

Санчес, являющийся генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), занял пост главы кабмина страны всего восемь месяцев назад благодаря вынесению вотума недоверия консервативному правительству Мариано Рахоя. Всеобщие выборы в Испании были запланированы на 2020 год.

Согласно последнему опросу общественного мнения, результаты которого публиковал в конце января центр социологических исследований страны, ИСРП может одержать победу на всеобщих выборах. Социалисты могли бы рассчитывать на поддержку 29,9% избирателей, за ними идут центристы из партии «Граждане» с 17,7% голосов. Левая коалиция «Объединившись, мы можем» вместе с союзниками смогла бы получить 15,4% голосов, а консервативная Народная партия, которая традиционно является главным соперником ИСРП, — 14,9%. По данным опроса, крайне правая партия «Вокс» довольствовалась 6,5% голосов избирателей.