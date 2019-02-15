Трамп намерен, объявив режим ЧП, изыскать $8 млрд на строительство стены

Президент Дональд Трамп намерен объявить в США режим чрезвычайного положения, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В рамках договоренности с демократами в Конгрессе США Трамп не получил достаточно средств на стену на границе с Мексикой.

По словам пресс-секретаря, президент выполнит свое обещание о строительстве стены на границе с Мексикой и обеспечит безопасность США.

«Президент США Дональд Трамп собирается подписать подготовленный Конгрессом закон о бюджете, чтобы избежать возобновления шатдауна. Тем не менее, законопроект не предусматривает выделение суммы, необходимой для строительства стены на границе с Мексикой. Чтобы выполнить свое главное предвыборное обещание, Трамп собирается ввести режим ЧП», — сказала Сандерс.

При режиме ЧП Трамп сможет потратить значительные средства на выполнение этого обещания.

Планы президента по введению режима ЧП вызвали споры в американских СМИ.

Некоторые эксперты считают, что президент США не имеет права объявлять режим ЧП под таким предлогом, и этот шаг нарушит требования американской Конституции.

Агентство Блумберг сообщило, что Трамп намерен объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы направить в общей сложности около 8 миллиардов долларов на возведение барьера на границе с Мексикой.

По информации его источников в администрации, 3,5 миллиарда долларов, в частности, будут получены из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона. При этом 2,5 миллиарда долларов и 600 миллионов долларов пойдут из фондов, выделенных ранее соответственно американскому Министерству обороны и Минфину на программы, касающиеся пресечения оборота наркотиков.

Еще 1,38 миллиарда долларов будут получены по линии Министерства внутренней безопасности. Эти средства прежде были выделены на возведение ограды на границе.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше 5,7 миллиарда долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.