Норвегия откроет посольство в Тбилиси — правительство Грузии

Королевство Норвегия в ближайшем будущем откроет посольство в столице Грузии. Об этом было заявлено в ходе прошедшей в субботу в Мюнхене встречи премьер-министров Грузии и Норвегии Мамуки Бахтадзе и Эрны Сульберг.

«Премьеры отметили, что открытие посольства Норвегии в Тбилиси окажет значительное содействие процессу углубления политического и экономического сотрудничества между двумя странами», — сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Премьер Сульберг дала высокую оценку осуществленным в Грузии реформам, направленным на упрочение интеграционных процессов и заявила о твердой поддержке евроатлантической интеграции Грузии. Главы правительств обсудили также ситуацию в регионе.

Встреча Бахтадзе и Сульберг прошла в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения 5 июня 1992 года. Посольство Грузии в Норвегии был открыто в 2012 году, а Грузию на данный момент покрывает норвежское посольство в Баку. Ранее МИД Норвегии сообщил о планах закрыть посольство в Азербайджане в 2019 году и открыть диппредставительство в Тбилиси.