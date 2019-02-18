Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу

Венесуэла запретила въезд некоторым депутатам Европарламента, которые хотели встретиться с председателем венесуэльской Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо.

Депутаты Европарламента Гонсалес Понс, Габриэль Мато, Хосе Игнасио Салафранка, Эстер де Ланге и Пауло Ранжел прибыли в Венесуэлу по приглашению Гуайдо. В Международном аэропорту имени Симона Боливара у депутатов отобрали паспорта и через некоторое время отправили назад на самолете испанской авиакомпании Iberia.

Как написал в Twitter Понс, две международные делегации прибыли в Венесуэлу по приглашению Гуайдо.

«Сегодня нас выгнали из Венесуэлы. Завтра мы вернемся в свободную Венесуэлу», — написал Понс.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты Европарламента, которые хотели посетить Боливарианскую Республику, были предупреждены заранее о невозможности въезда в страну. Об этом он в воскресенье написал в своем Twitter.

«По официальным дипломатическим каналам власти Венесуэлы несколько дней назад уведомили группу депутатов Европарламента, намеревавшихся посетить страну в заговорщических целях, что они не будут допущены. Также им было настоятельно рекомендовано отказаться от этого, чтобы избежать дальнейших провокаций», —написал министр.

Арреаса также добавил, что венесуэльское правительство «не позволит европейским крайне правым силам нарушать мир и стабильность в стране прочими грубыми интервенционистским действиями».

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.