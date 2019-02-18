24 погибли, 25 пострадали в результате взрывов в Идлибе на севере Сирии

По меньшей мере 24 человек погибли, 25 получили травмы в понедельник в результате двух взрывов в сирийской провинции Идлиб.

Взрывы прогремели друг за другом на улице эль-Кусур в центре города Идлиб.

Многими жертвами стали, поспешившие на помощь пострадавшим после первого взрыва.

17 сентября прошлого года в Сочи президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров вдоль линии соприкосновения правительственных войск режима Башара Асада и оппозиции.