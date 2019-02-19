Убийцы Хашкаджи не должны оставаться безнаказанными — Европарламент

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи — Хатидже Ченгиз посетила во вторник Европейский парламент, где организовала совместную пресс-конференцию с главой подкомитета по правам человека Пьером Антонио Панцери.

Ченгиз выразила надежду на то, что ее визит в Брюссель внесет позитивный вклад в вопрос «будущих санкций» в отношении Саудовской Аравии.

«Я нахожусь в Европарламенте, не только как невеста журналиста убитого журналиста. Я здесь, чтобы исполнить человеческий долг и защитить ценности, которые на протяжении всей жизни отстаивал Хашкаджи в своей стране и во всем арабском мире», — сказала Ченгиз.

Панцери заявил, Европарламент решительно настроен на выяснение всех деталей убийства Хашкаджи.

«Мы не удовлетворены прогрессом в вопросе расследования преступления», — сказал глава подкомитета.

Известный саудовский журналист Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.