В Египте задержали и выслали журналиста газеты The New York Times

Власти Египта без объяснения причин задержали и выслали из страны журналиста The New York Times Дэвида Киркпатрика по прибытии в международный аэропорт Каира, сообщила в среду редакция газеты.

Как сообщается, сотрудники службы безопасности удерживали Киркпатрика в течение семи часов без еды и воды, предварительно конфисковав его мобильный телефон, после чего его депортировали в Лондон во вторник.

Киркпатрик был руководителем каирского бюро газеты с 2011 по 2015 год, а в прошлом году написал книгу о событиях Арабской весны.

Его книга долго вызывала споры, и проправительственные СМИ в Египте ранее критиковали его заявления.

В 2018 году проправительственная газета «Youm7» обвинила Киркпатрика в «преднамеренном искажении (имиджа) Египта» после того, как он сообщил о «молчаливом принятии» египетскими официальными лицами признания Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Отказ Киркпатрика во въезде является частью более широкого преследования СМИ в Египте за последние годы.

В последние годы Египет во главе с президентом Абдель-Фаттахом эль-Сисси начал беспрецедентное нападение на египетских журналистов, в результате чего десятки из них оказались за решеткой, а некоторые иностранные журналисты были высланы из страны.

Египет занял 161 место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы в 2018 и 2017 годах.