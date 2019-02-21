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США и Узбекистан расширяют военно-техническое сотрудничество

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: АА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял главу Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Джозефа Вотела, сообщает пресс-служба узбекского президента.

Вотел прибыл в Узбекистан для участия в конференции начальников генштабов вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии.

Как отметил Мирзиеев на встрече, плодотворные переговоры на высшем уровне в ходе официального визита в США в мае 2018 года открыли новую эру стратегического полномасштабного партнерства Узбекистана и США.

Президент сообщил, что конференция начальников генштабов вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии, организуемая CENTCOM, проводится в столице Узбекистана впервые.

По его словам, конференция является площадкой для обсуждения и выработки совместных подходов к решению одной из самых острых проблем современности – вооружённого конфликта в Афганистане.

Стороны уделили особое внимание вопросам расширения узбекско-американского военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области безопасности.

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