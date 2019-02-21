Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю в обозримой перспективе — Климкин

Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является «панацеей». Об этом сказал глава украинского МИД Павел Климкин в опубликованном в четверг интервью изданию «Цензор. НЕТ».

«В обозримой перспективе мы это сделаем (расторгнем договор по Азову — прим. ТАСС). Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — сказал он. При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» украинской стороны.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что «расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать».

В феврале 2018 года Киев подал иск против России в Международный арбитраж по морскому праву в связи с тем, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

25 ноября пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.

В декабре 2018 года Киев окончательно законодательно оформил разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года. Этот документ признавал воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, что позволяло двум государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.