70 человек погибли в результате пожара в Бангладеш

По меньшей мере 70 человек погибли при пожаре в столице Бангладеш Дакке.

Начальник пожарной службы Дакки Али Ахмед сообщил, что пожар вспыхнул в ночные часы в одном из домов в историческом районе Чавкбазар.

Плотная застройка в данном районе Дакки привела к росту масштабов трагедии.

Пламя охватил близлежащие склады, где хранились химическими вещества.

Согласно информации агентства Рейтер, по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Пожар начался в среду около 22:30 по местному времени (19:30 мск). После этого огонь распространился на еще четыре сооружения.

Как отмечает агентство Франс Пресс, жилое здание, в котором возник пожар, также использовалось в качестве склада химикатов.

Пожарным удалось локализовать огонь лишь спустя девять часов.