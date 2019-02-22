Спецпредставители президентов США и России по Афганистану встретились в Анкаре

В Анкаре прошла встреча спецпредставителей президентов США и России по Афганистану — Залмая Халилзада и Замира Кабулова.
Переговоры прошли в посольстве России в Анкаре за закрытыми дверями и длились более одного часа.
Во встрече, помимо посла России в Анкаре Алексея Ерхова, приняли участие некоторые официальные представители двух стран.
Стороны обсудили подготовку к следующему заседанию консультаций по Афганистану в московском формате.
Движение «Талибан», которое представляет угрозу для правительства Афганистана, сохраняет присутствие во многих районах страны, из-за чего в стране существуют серьезные проблемы с безопасностью.