Спецпредставители президентов США и России по Афганистану встретились в Анкаре

В Анкаре прошла встреча спецпредставителей президентов США и России по Афганистану — Залмая Халилзада и Замира Кабулова.

Переговоры прошли в посольстве России в Анкаре за закрытыми дверями и длились более одного часа.

Во встрече, помимо посла России в Анкаре Алексея Ерхова, приняли участие некоторые официальные представители двух стран.

Стороны обсудили подготовку к следующему заседанию консультаций по Афганистану в московском формате.

Движение «Талибан», которое представляет угрозу для правительства Афганистана, сохраняет присутствие во многих районах страны, из-за чего в стране существуют серьезные проблемы с безопасностью.