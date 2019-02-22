КАТЕГОРИИ
МИР
КАТЕГОРИИ

Спецпредставители президентов США и России по Афганистану встретились в Анкаре

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: АА

В Анкаре прошла встреча спецпредставителей президентов США и России по Афганистану — Залмая Халилзада и Замира Кабулова.

Переговоры прошли в посольстве России в Анкаре за закрытыми дверями и длились более одного часа.

Во встрече, помимо посла России в Анкаре Алексея Ерхова, приняли участие некоторые официальные представители двух стран.

Стороны обсудили подготовку к следующему заседанию консультаций по Афганистану в московском формате.

Движение «Талибан», которое представляет угрозу для правительства Афганистана, сохраняет присутствие во многих районах страны, из-за чего в стране существуют серьезные проблемы с безопасностью.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ