В посольстве Турции в Баку почтили память жертв резни в Ходжалы

Кровавая трагедия в Ходжалы не будет забыта. Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на мероприятии в дипмиссии, приуроченном к 27-й годовщине трагедии в Ходжалы.

В мероприятии, организованном посольством Турции в Баку и Союзом азербайджано-турецких предпринимателей (ATIB), также приняли участие глава представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер, депутаты, ученые, предприниматели, представители турецких организаций и структур.

Участники мероприятия почтили память жертв Ходжалинской резни минутой молчания.

«В истории были как хорошие, так и плохие дни. Мы должны сделать выводы из этих уроков и не дать им повториться вновь», — сказал Озорал.

Ректор Университета «Хазар» Гамлет Исаханлы, в свою очередь, отметил, что армяне сфальсифицировали историю, и на основании этого предъявляют территориальные претензии странам региона.

По его словам, ложь и сфальсифицированная история стали причиной войны.

Исаханлы напомнил, что виновные в резне в Ходжалы так и не были привлечены к ответственности.

Как отметил преподаватель кафедры истории литературного факультета Университета «Анадолу» Мехмет Топал, боль от ужасной резни в Ходжалы не прошла, несмотря на то, что со времени трагедии минуло 27 лет.

По его словам, тюркский народ не впервые переживает подобную резню.

«С подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора тюркский народ подвергается геноциду. Западный мир предпочитает молчать, потому что жертвами резни становятся тюрки и мусульмане», — сказал Топал.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года после массированного артиллерийского обстрела вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской армии оккупировали азербайджанский город Ходжалы. Агрессоры с особой жестокостью расправились с жителями города. В результате 613 человек, в том числе 63 ребенка и 106 женщин, были зверски убиты, восемь семей полностью уничтожены, 487 человек получили ранения различной степени тяжести, 1275 человек были взяты в плен и заложники.

О судьбе 150 человек из числа заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.