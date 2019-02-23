В Хорватии зафиксировали самую мощную бурю за все время измерений

Самый сильный ветер за весь период измерений был зафиксирован на побережье Хорватии в Далмации. Об этом сообщило в субботу издание «Далмация данас».

По данным издания, в 04:00 по местному времени (06:00 мск) в городе Сплит были зафиксированы удары ветра скоростью 48,8 м/с, что является рекордом за все время измерений. Ветер валил деревья и дорожные знаки, наносил повреждения яхтам и катерам на причалах. Температура воздуха опускалась до минус 17 градусов.

Из-за погодных условий остановлено движение в тоннеле Свети рок и на мосту имени Франьо Туджмана. Также закрыта для движения трасса Риека — Загреб, для грузовых автомобилей закрыли трассу Салоники — Клис.

В настоящее время спасательные службы очищают дороги от упавших деревьев. Идет ликвидация последствий бури.

По шкале Бофорта ветер скоростью более 32,7 м/с относится к категории ураганов, которые появляются довольно редко. Он наносит огромные разрушения, повреждает здания, вырывает деревья с корнем.