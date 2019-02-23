Глава МИД Казахстана и спецпредставитель ЕС обсудили планы стратегии по Центральной Азии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в пятницу в Астане провел встречу со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Стороны обсудили направления новой стратегии ЕС по Центральной Азии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

«Визит спецпредставителя ЕС в Казахстан прошел в преддверии принятия новой стратегии ЕС по Центральной Азии с целью согласования ее приоритетных направлений со странами региона. В течение двух последних лет Казахстан наряду с соседями по региону активно участвовал в подготовке документа, представляя идеи и предложения по качественному наполнению», — говорится в сообщении.

«Казахстан придает важное значение развитию конструктивного и доверительного диалога в формате Европейский Союз — Центральная Азия. Сегодня Евросоюз является нашим надежным партнером, способствующим процветанию и единству стран Центральной Азии», — подчеркнул Атамкулов.

Учитывая, что Евросоюз ведет значительную региональную проектную деятельность, направленную на содействие странам Центральной Азии в развитии, Атамкулов высказал пожелание о сохранении масштабов проектной деятельности ЕС в регионе в рамках новой стратегии.

«Одним из перспективных направлений сотрудничества с ЕС, как ожидается, станет запуск в текущем году совместной программы обучения афганских девушек в средне-специальных и высших учебных заведениях Казахстана и Узбекистана за счет средств ЕС. Стороны согласились, что образовательный проект будет способствовать улучшению положения женщин и детей в Афганистане, а также урегулированию ситуации в этой стране в целом», — пояснили в МИД.