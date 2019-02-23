Почти 300 транспортных средств сгорели в Индии при пожаре на парковке авиашоу

Порядка 300 транспортных средств — от автобусов и автомобилей до мотоциклов и скутеров — были уничтожены в результате пожара, который вспыхнул в субботу на парковке аэродрома Елаханка в индийском Бангалоре, где проходит международный авиасалон Aero India-2019. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, причиной могла стать непотушенная сигарета, которую бросили на сухую траву. Рядом находится летное поле, где стоят около 100 летательных аппаратов.

Работа авиашоу временно приостановлена, указывает телеканал. О жертвах данных нет.