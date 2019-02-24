Более 3,8 тысячи человек погибли в результате конфликта в Афганистане в 2018 году — ООН

Число мирных жителей, погибших в результате конфликта в Афганистане в 2018 году, превысило 3,8 тысячи человек. Как отмечается в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), размещенном в воскресенье на ее сайте, этот показатель является рекордным за последние 10 лет.

Согласно представленным в отчете данным, в прошлом году погибло 3804 мирных жителя, в том числе 927 детей. Еще 7189 гражданских лиц получили ранения. Таким образом общее число погибших и пострадавших в 2018 году увеличилось на 5 процентов по сравнению с 2017 годом, когда, по данным МООНСА, погибли 3.440 человек и пострадали 7.019.

В докладе говорится, что 37 процентов всех ударов, приведших к гибели мирного населения, нанесли движение «Талибан», 20 процентов террористы ДАЕШ, шесть процентов — другие антиправительственные группировки, 14 процентов — афганское правительство, шесть процентов — международные силы, четыре процента — проправительственные группировки.

В минувшем году в Афганистане смертники совершили 65 терактов, и большая часть мирного населения погибла в результате этих терактов.

Всего с 2009 года жертвами афганского конфликта стали более 32 тысяч мирных жителей, ранения получили около 60 тысяч человек.