Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Первая женщина-посол Саудовской Аравии в Вашингтоне принцесса Рима бин Бендер бин Султан бин Абдельазиз аль-Сууд заняла указанный пост спустя 14 лет после своего отца Бендера бин Султана бин Абдельазиза.

Она назначена на указанный пост указом наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Наследный принц впервые издал королевский указ вместо отца короля Салмана бин Абдельазиза, находившимся в Египте для участия в саммите.

Принцесса Рима заменила на указанном посту своего брата Халида бин Салмана и стала первой женщиной-послом Саудовской Аравии в Вашингтоне за всю историю страны.

В рамках Программы «Видение Саудовской Аравии за 2030 год» сделано ряд шагов по правам женщин, планируется повысить занятость женщин.

Эксперты считают, что назначение принцессы Римы на должность посла Саудовской Аравии в Вашингтоне является важным шагом в этом отношении.

Принцесса Рима родилась в 1975-ом году. Окончила факультет Музейные Исследования Университета Джорджа Вашингтона в США.

Ее отец Бендер бин Султан исполнял обязанности посла Саудовской Аравии в Вашингтоне с 1983 по 2005 год.

Ее дядя с материнской линии Турки аль-Файсал занимал указанную должность в течение последующих двух лет.

Другой ее дядя Сууд аль-Файсал, умерший в 2015 году и известный как «принц Саудовской дипломатии», почти 40 лет занимал должность главы МИД Саудовской Аравии.