Формат буферной зоны на границе Сирии и Турции досогласовывается — Лавров

Формат буферной зоны на сирийско-турецкой границе Сирии досогласовывается с учетом позиций Дамаска и Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу «Феникс».

Российская военная полиция может быть развернута в создаваемой буферной зоне на границе Сирии и Турции, добавил Лавров.

«У нас, в принципе, есть опыт, когда договоренности «на земле» о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции, — отметил министр. — Такая возможность сохраняется для этой буферной зоны».

«Шла речь о создании буферной зоны на основе соглашения, которое было подписано между Турцией и Сирией еще в 1998 году, — обратил внимание Лавров. — Оно заключается в договоренности о сотрудничестве в искоренении террористических угроз на совместной границе, включая возможность для турецкой стороны действовать на определенных участках границы на сирийской территории».

«Сейчас окончательный формат этой буферной зоны досогласовывается с участием военных, и, конечно же, с учетом позиции Дамаска и максимально возможным учетом интересов Турции», — добавил он.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зона безопасности на северо-востоке Сирии должна быть сформирована с учетом интересов Анкары.

По словам президента, если зона создается с целью обеспечения границ Турции, то совершенно логично, чтобы ее контролировали турецкие силы.