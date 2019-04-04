«Стадион так стадион»: Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, — сказал Порошенко. — Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».

В среду Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе «Олимпийский». В ответ на приглашение президент Украины устроил опрос среди населения в Telegram-канале: он обратился к украинцам с вопросом, как бы они отнеслись к дебатам на стадионе. Большинство респондентов ответили, что выбрали бы вариант, соответствующий с закону, который предусматривает встречу соперников в телевизионной студии.

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко — 15,95 процента.